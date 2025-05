USA, tempesta estrema sconvolge il Texas: Austin imbiancata dalla grandine | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Mercoledì sera ora locale, forti temporali hanno scaricato pioggia e grandine sul Texas centrale, negli USA, creando il caos, in particolare ad Austin, tra strade allagate e danni creati dai chicchi di ghiaccio, che in breve tempo hanno ricoperto la città. Il National Weather Service aveva in precedenza emesso un’allerta per temporali violenti per tutte le contee metropolitane di Austin e per tutta la regione collinare. Oltre 57mila clienti della Austin Energy erano senza elettricità alle ore 22:28, dopo che i forti venti e la grandine hanno colpito la zona.

USA, tempesta di grandine in Texas: le immagini da Austin