USA, Trump annuncia importante accordo commerciale con un grande Paese

MeteoWeb

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un “importante accordo commerciale” con un “grande e rispettato Paese“, tramite un post sul social media Truth. Secondo fonti del New York Times e Politico, l’accordo in questione riguarda la il Regno Unito. Trump ha dichiarato che una conferenza stampa si terrà alle ore 10 (16 ora italiana) nello Studio Ovale della Casa Bianca per rivelare i dettagli dell’intesa. “È il primo di molti“, ha aggiunto il presidente, lasciando intendere che ulteriori accordi commerciali sono in programma. L’annuncio ha suscitato grande interesse nei mercati finanziari e tra gli analisti internazionali, che ora attendono di conoscere i termini specifici dell’accordo e il suo impatto sulle relazioni economiche tra i Paesi.