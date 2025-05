USA, Trump dichiara l’8 maggio come “Giorno della vittoria nella II Guerra Mondiale”

MeteoWeb

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha emesso un proclama che designa giovedì 8 maggio come giorno per celebrare la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, come già fanno i Paesi europei. Questa settimana, città da Londra a Mosca ospiteranno parate, sorvoli e commemorazioni, mentre il mondo celebra l’80° anniversario della Giornata della Vittoria in Europa, che celebra il giorno in cui la Germania nazista si arrese alle forze alleate, inclusi gli Stati Uniti.

Ecco cosa c’è da sapere sui piani di Trump.

Cosa sta facendo Trump

Il Presidente repubblicano sta designando giorni specifici in cui gli Stati Uniti celebreranno la vittoria nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale. In recenti post sui social media, si è lamentato del fatto che gli americani non dedichino abbastanza tempo a celebrare queste conquiste, cosa che, a suo dire, non sarebbe stata possibile senza gli Stati Uniti.

“Molti dei nostri alleati e amici celebrano l’8 maggio come Giorno della Vittoria, ma noi abbiamo fatto di gran lunga più di qualsiasi altro Paese nel produrre una vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Con la presente, rinomino l’8 maggio come Giorno della Vittoria per la Seconda Guerra Mondiale e l’11 novembre come Giorno della Vittoria per la Prima Guerra Mondiale”, ha dichiarato la scorsa settimana sui social media. “Abbiamo vinto entrambe le guerre, nessuno ci è stato vicino in termini di forza, coraggio o brillantezza militare, ma non celebriamo mai nulla. Questo perché non abbiamo più leader che sappiano come farlo! Ricominceremo a celebrare le nostre vittorie!”.

“Abbiamo vinto due guerre mondiali, ma non ce ne siamo mai presi il merito – tutti gli altri lo fanno! In tutto il mondo, gli Alleati stanno celebrando la vittoria ottenuta nella Seconda Guerra Mondiale. L’unico Paese che non festeggia sono gli Stati Uniti d’America, e la vittoria è stata ottenuta solo grazie a noi”, ha scritto in un altro post. “Senza gli Stati Uniti, la guerra sarebbe stata vinta da altri Paesi, e che mondo diverso sarebbe. Pertanto, dichiaro con la presente una festa nazionale in celebrazione delle vittorie della Prima Guerra Mondiale, in cui l’armistizio fu firmato l’11 novembre 1918, e della Seconda Guerra Mondiale, in cui la data della Vittoria fu l’8 maggio 1945″.

Oggi ha firmato un proclama che designa l’8 maggio 2025 come “giorno di celebrazione del Giorno della Vittoria per la Seconda Guerra Mondiale“. Si prevede che emetta un proclama simile per la Prima Guerra Mondiale più avanti quest’anno.

Cosa prevede che accadrà negli Stati Uniti in questi giorni?

Non è chiaro. Trump non ha detto cosa prevede che accada e il proclama non include dettagli. Ma ha affermato durante un’apparizione non correlata nello Studio Ovale di aver notato che la Francia e altri Paesi si stavano “preparando per il Giorno della Vittoria”. “Non lo festeggiamo e penso che sia un grave danno“, ha detto Trump.

Cosa succede negli altri Paesi?

In occasione di importanti anniversari come l’80° anniversario di quest’anno, la Gran Bretagna celebra il Giorno della Vittoria in Europa con parate, sorvoli aerei e commemorazioni. La Famiglia Reale britannica tradizionalmente osserva il passaggio degli aerei da un balcone di Buckingham Palace.

La Russia festeggia venerdì e le parate del Giorno della Vittoria sono una grande dimostrazione delle sue forze armate, con migliaia di soldati, decine di mezzi pesanti che attraversano la Piazza Rossa e sorvoli con decine di aerei da guerra. Parate militari, fuochi d’artificio e altre celebrazioni si svolgono in città di tutto il Paese.