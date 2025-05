USA, Trump elogia Musk: “uno dei più grandi innovatori del mondo, ha portato un cambiamento colossale a Washington”

MeteoWeb

“Oggi si parla di un uomo di nome Elon“, ha detto il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nella conferenza stampa alla Casa Bianca che sancisce l’uscita di Elon Musk dall’Amministrazione USA. Il proprietario di X, Starlink e Tesla è “uno dei più grandi imprenditori e innovatori che il mondo abbia mai prodotto“, ha affermato Trump, sottolineando come Musk abbia apportato un “cambiamento colossale” a Washington. “Si è fatto avanti per mettere il suo talento al servizio della nostra nazione e lo apprezziamo. Ha lavorato in modo instancabile, contribuendo a guidare il programma di riforma governativa più ampio e significativo. Il servizio di Elon all’America non ha eguali nella storia moderna”, ha proseguito il Presidente, continuando a elogiare Musk.

Secondo Trump, il proprietario di X “non se ne andrà davvero“, aggiungendo: “credo che andrà avanti e indietro, ho la sensazione. (Il Doge è, ndr) il suo bambino”.

Musk ha recentemente affermato di aver preso questa scelta per allontanarsi dalla politica e dedicare più tempo alla gestione delle sue aziende. Il Presidente ha elencato tutti i risparmi alla spesa federale che sarebbero stati raggiunti grazie all’azione del Doge (Department of Government Efficiency), guidato da Musk. L’iniziativa, nata per ridurre gli sprechi e le spese federali, è stata di gran lunga inferiore ai 2000 miliardi che il magnate della tecnologia aveva promesso prima della rielezione di Trump a presidente degli Stati Uniti. Nel corso del suo incarico, Musk ha anche stroncato l’USAID, il principale organo di aiuti esteri dagli Stati Uniti.

Musk: “la mia uscita non è la fine del Doge, continuerò a consigliare il Presidente”

“La mia uscita non è la fine del Doge ma l’inizio“, ha detto Elon Musk nello Studio Ovale, ribadendo che era il momento per lui di “lasciare il suo incarico”. “Il team Doge diventerà sempre più forte col tempo, e l’influenza di Doge aumenterà ulteriormente”, ha proseguito Musk, sottolineando che continuerà ad essere “amico e consigliere del Presidente“.