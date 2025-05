USA, Trump nomina Casey Means nuovo chirurgo generale

MeteoWeb

In una mossa che ha sorpreso molti, il presidente Donald Trump ha annunciato la nomina di Casey Means come nuovo chirurgo generale e direttore generale della Sanità degli Stati Uniti. L’annuncio, dato attraverso il suo social Truth, ha elogiato la “impeccabile reputazione ‘MAGA’” di Means e la sua collaborazione con il Segretario della Salute e dei Servizi Umani, Robert F. Kennedy Jr.

La nomina di Means sostituisce quella precedentemente ipotizzata di Janette Nesheiwat, ex collaboratrice di “Fox News” e cognata dell’ex consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, la cui candidatura aveva suscitato polemiche. Trump ha assicurato che Kennedy intende collaborare con Nesheiwat in un altro incarico presso l’HHS.

Trump ha sottolineato i “successi accademici” e il “lavoro della vita assolutamente eccezionale” di Means, affermando che lavorerà per “invertire l’epidemia di malattie croniche e garantire una salute ottimale, in futuro, a tutti gli americani“.