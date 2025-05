USA, Trump firma un ordine esecutivo che limita la ricerca che potenzia i patogeni

MeteoWeb

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo che vieta i finanziamenti federali per la ricerca sul guadagno di funzione che tipicamente potenzia i patogeni. L’ordine ha anche sospeso qualsiasi ricerca che utilizzi “tossine e patogeni infettivi negli Stati Uniti” che potrebbero essere pericolosi per i cittadini “finché non verrà sviluppata e implementata una politica più sicura, più applicabile e trasparente che disciplini tale ricerca”, secondo una scheda informativa pubblicata dalla Casa Bianca.

Il divieto di finanziamenti federali per la ricerca sul guadagno di funzione si applica a Cina e Iran, tra gli altri Paesi, ha affermato la Casa Bianca. La ricerca sul guadagno di funzione studia i miglioramenti di patogeni come l’influenza aviaria, la SARS e la sindrome respiratoria mediorientale o MERS.

L’ordine esecutivo autorizza le agenzie di ricerca americane a identificare e interrompere i finanziamenti federali ad altre ricerche biologiche che potrebbero rappresentare una minaccia per la salute pubblica, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale americana. Vieta, inoltre, che i finanziamenti federali contribuiscano a ricerche straniere che possano causare un’altra pandemia.

La misura è progettata per “ridurre drasticamente il rischio di incidenti di laboratorio che coinvolgono la ricerca sul guadagno di funzione, come quella condotta sui coronavirus dei pipistrelli in Cina dall’EcoHealth Alliance e dal Wuhan Institute of Virology”, secondo la scheda informativa della Casa Bianca.

Secondo la Casa Bianca, l’Ufficio per la Politica Scientifica e Tecnologica degli Stati Uniti e il Consigliere per la Sicurezza Nazionale saranno incaricati di sviluppare nuovi standard.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.