USA-Ucraina, Axios: “l’accordo sui minerali si firmerà stasera”

Dopo alcuni intoppi dell’ultimo minuto, si prevede che Stati Uniti e Ucraina firmeranno oggi un accordo sui minerali molto atteso, ha dichiarato ad Axios il viceministro dell’Economia ucraino, Taras Kachka. L’accordo prevede una partnership economica duratura tra Stati Uniti e Ucraina e garantisce agli Stati Uniti un accesso preferenziale alle terre rare, al petrolio e al gas dell’Ucraina. Ma il raggiungimento dell’accordo finale è stato un processo controverso durato settimane. L’accordo sui minerali avrebbe dovuto essere firmato il 28 febbraio, quando la visita del Presidente Volodymyr Zelensky a Washington è esplosa in acrimonia. I colloqui sono rimasti congelati per diverse settimane, per poi riprendere quasi da zero con un nuovo testo.

Un’altra cerimonia di firma è stata gettata nell’incertezza oggi, dopo che l’Ucraina si è rifiutata di firmare gli accordi accessori presentati dagli Stati Uniti insieme all’accordo principale. Quei disaccordi sono ora risolti, ha detto Kachka ad Axios, e il Segretario al Tesoro Scott Bessent e il Vice Primo Ministro ucraino Yulia Svyrydenko dovrebbero firmare l’accordo oggi a Washington.

I funzionari statunitensi sostengono che l’accordo aumenterà il coinvolgimento degli Stati Uniti nell’economia ucraina e fungerà da parziale garanzia di sicurezza per l’Ucraina, poiché gli Stati Uniti vorranno proteggere i loro investimenti.

Cosa dovrebbe prevedere l’accordo

L’accordo tra governi istituirebbe un fondo congiunto, in cui ciascun Paese contribuirà al 50% del finanziamento e la futura assistenza militare statunitense all’Ucraina verrà considerata come contributo al fondo. Il fondo sarà gestito congiuntamente e avrà tre membri statunitensi e tre membri ucraini nel suo consiglio di amministrazione.

Il denaro del fondo sarà utilizzato per investimenti nell’estrazione di minerali di terre rare, petrolio e gas dall’Ucraina. I ricavi saranno suddivisi al 50%. Kachka ha affermato che l’accordo garantisce agli Stati Uniti un accesso preferenziale agli investimenti in qualsiasi operatore che estragga terre rare in Ucraina e il diritto di prelazione per tali investimenti.

L’accordo sarà orientato al futuro, ha affermato Kachka. Non mira a ripagare il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina – come Trump aveva precedentemente descritto – ma a dare agli Stati Uniti l’opportunità di trarre profitto dalla difesa dell’Ucraina attraverso gli investimenti. “Questo accordo è vantaggioso per tutti ed è scritto in un linguaggio amichevole. Riguarda investimenti, investimenti e investimenti“, ha affermato Kachka.

