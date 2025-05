Gli USA valutano l’allentamento delle restrizioni sui chip Nvidia negli Emirati Arabi Uniti

MeteoWeb

Gli Stati Uniti stanno valutando un potenziale allentamento delle restrizioni sulle vendite di Nvidia agli Emirati Arabi Uniti, secondo fonti vicine alla questione, riporta Bloomberg, che hanno affermato che il Presidente Donald Trump potrebbe annunciare l’inizio dei lavori per un accordo bilaterale sui chip durante il suo prossimo viaggio nel Golfo. Non è stato ancora deciso nulla ufficialmente, hanno affermato le fonti, sottolineando che il dibattito sulle regole commerciali dei semiconduttori per gli Emirati Arabi Uniti e altri Paesi è ancora in corso a Washington. Tuttavia, le trattative per modificare le restrizioni sui chip di intelligenza artificiale (AI) per gli Emirati Arabi Uniti in particolare stanno prendendo piede sia al Dipartimento del Commercio che alla Casa Bianca, hanno affermato le fonti, che hanno richiesto l’anonimato per discutere di conversazioni private.

È improbabile che un annuncio includa dettagli specifici su come cambierà l’accesso ai chip da parte degli Emirati Arabi Uniti, hanno affermato le fonti. Ma un passo avanti verso un accordo finale sarebbe comunque una vittoria per lo stato del Golfo, le cui ambizioni in materia di intelligenza artificiale rischiano di essere limitate dalle regole globali sui chip svelate durante l’ultima settimana di mandato del Presidente Joe Biden. Fornirebbe anche un’idea di come Trump vede la politica sull’intelligenza artificiale al di fuori della Cina, mentre la sua amministrazione discute su come procedere con la cosiddetta regola sulla diffusione dell’intelligenza artificiale, che impone limiti alle esportazioni di chip di intelligenza artificiale verso gli Emirati Arabi Uniti e altri 100 Paesi circa.

Le azioni di Nvidia hanno esteso i guadagni dopo la notizia riportata da Bloomberg, salendo di oltre il 5% a New York.

Trump dovrebbe visitare gli Emirati Arabi Uniti nell’ambito di un più ampio viaggio in Medio Oriente dal 13 al 16 maggio, il che significa che sarà nella regione il 15 maggio, data in cui le aziende sono attualmente tenute a conformarsi alla regola sulla diffusione dell’intelligenza artificiale. In quel viaggio, il Presidente intende sottolineare che gli Emirati Arabi Uniti sono un alleato naturale per l’America, che ha effettuato importanti investimenti negli Stati Uniti, secondo alcune fonti.

Il Presidente ha recentemente chiesto perché gli Stati Uniti non possano vendere chip a una nazione autorizzata ad acquistare caccia F-35, ha affermato una fonte, sebbene l’emirato sia ancora in trattative con gli Stati Uniti sui termini di tali acquisti. I commenti di Trump hanno fatto seguito a un incontro con lo sceicco Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti e fratello del Presidente, che si era recato a Washington a marzo anche per promuovere un più facile accesso ai chip Nvidia.

Durante il viaggio dello sceicco Tahnoon, gli Emirati Arabi Uniti hanno svelato l’intenzione di spendere fino a 1,4 trilioni di dollari nel prossimo decennio in energia, semiconduttori, infrastrutture di intelligenza artificiale e produzione negli Stati Uniti. Tale impegno ha accelerato le discussioni sulla modifica delle restrizioni sui chip negli Emirati Arabi Uniti, secondo fonti a conoscenza della questione. Settimane dopo, Silver Lake – che annovera tra i suoi investitori il fondo sovrano con sede ad Abu Dhabi Mubadala Investment Co. – ha acquisito una quota di maggioranza in Altera di Intel Corp., il che ha contribuito a spostare la situazione a favore degli Emirati Arabi Uniti, secondo un funzionario statunitense. Secondo fonti vicine alla questione, nei prossimi mesi sono previsti ulteriori investimenti guidati dagli Emirati Arabi Uniti nel settore tecnologico statunitense. Nell’ambito dei più ampi negoziati per l’accesso ai chip, secondo le fonti, alcuni funzionari di Trump hanno avanzato proposte per un maggiore investimento emiratino in Intel, il produttore di chip americano in difficoltà, al centro degli sforzi del governo statunitense per produrre più semiconduttori sul suolo americano.

Le discussioni dell’amministrazione sull’inclusione di Intel in un potenziale accordo con gli Emirati Arabi Uniti rimangono interne e in una fase molto iniziale, hanno affermato le fonti. Un portavoce di Mubadala ha dichiarato di non essere a conoscenza di discussioni riguardanti Intel, e Intel ha rifiutato di commentare.

Mercoledì 30 aprile, l’amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, ha esortato l’amministrazione Trump a modificare le normative per l’esportazione di tecnologia di intelligenza artificiale per aiutare le aziende americane a capitalizzare le opportunità all’estero, dove la concorrenza con la Cina si sta intensificando.

“Non sono sicuro di quale sarà la nuova regola sulla diffusione, ma qualunque essa sia, deve riconoscere che il mondo è cambiato radicalmente da quando è stata emanata la precedente regola sulla diffusione“, ha detto Huang ai giornalisti a Washington. Nvidia ha costantemente sostenuto che le rigide norme statunitensi sull’esportazione di chip rischiano di spingere altri Paesi verso la tecnologia cinese.

Il governo degli Stati Uniti richiede una licenza per esportare chip Nvidia negli Emirati Arabi Uniti e in altre nazioni del Golfo dal 2023, a causa del timore che l’hardware potesse essere dirottato verso la Cina. Il Paese mediorientale ha a lungo cercato di placare queste preoccupazioni, anche con la promessa del colosso dell’intelligenza artificiale di Abu Dhabi, G42, di disinvestire dalla cinese Huawei Technologies Co., che ha aperto la strada a una partnership da 1,5 miliardi di dollari con Microsoft Corp. annunciata durante l’amministrazione Biden. Microsoft ha pubblicamente chiesto all’amministrazione Trump di allentare i controlli sulle esportazioni di chip dagli Emirati Arabi Uniti, tra gli altri “amici americani”.

Secondo fonti vicine a questi colloqui, i funzionari degli Emirati Arabi Uniti erano anche impegnati in negoziati avanzati con i funzionari di Biden per raggiungere un accordo intergovernativo sull’implementazione dell’IA. Questo avrebbe potuto aiutare le aziende degli Emirati Arabi Uniti a bypassare il limite nazionale per i chip in cambio di impegni di sicurezza, che richiedono anch’essi una domanda separata e specifica per ogni azienda. Tuttavia, gli Emirati Arabi Uniti hanno abbandonato tali colloqui dopo la vittoria di Trump alle elezioni presidenziali statunitensi a novembre, secondo quanto riportato da fonti vicine a questi colloqui, prima che la norma sulla diffusione dell’IA fosse formalmente presentata.

Ora, i massimi funzionari governativi e industriali del Paese sono ottimisti sulle prospettive future con la nuova amministrazione. Gli Emirati Arabi Uniti non sono considerati “solo un altro attore”, ha dichiarato Omar Al Olama, Ministro per l’IA e l’economia digitale del Paese, in una recente intervista, sottolineando le partnership tra aziende americane ed emiratine. Il capo di una di queste aziende, Peng Xiao di G42, ha affermato che gli Emirati Arabi Uniti stanno compiendo “progressi molto buoni e tangibili” verso l’acquisizione di semiconduttori avanzati dagli Stati Uniti.

Tuttavia, non è chiaro quale forma ciò potrebbe assumere. I funzionari di Trump hanno preso in considerazione una serie di modifiche alla normativa sulla diffusione dell’IA, come riportato da Bloomberg News a marzo, tra cui l’eliminazione del sistema a livelli a favore di un requisito di licenza globale più generale. Ciò potrebbe aprire la strada ai singoli Paesi, inclusi gli Emirati Arabi Uniti, per negoziare i propri accordi sull’accesso ai chip, che di per sé potrebbero essere estremamente complessi.

Nel frattempo, le spedizioni di chip nel Paese richiedono l’approvazione continua dei funzionari statunitensi, che hanno opinioni divergenti sulle implicazioni per la sicurezza nazionale del programma di intelligenza artificiale degli Emirati Arabi Uniti.

