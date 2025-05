Vaccino combinato Moderna supera i test: efficace contro influenza e Covid-19

MeteoWeb

Il vaccino sperimentale mRNA-1083, sviluppato da Moderna contro influenza stagionale e Sars-CoV-2, ha superato con successo uno studio clinico di fase 3, dimostrandosi non inferiore – e in molti casi superiore – rispetto ai vaccini standard attualmente autorizzati. Pubblicati sulla rivista JAMA Network, i risultati mostrano che mRNA-1083 ha indotto risposte immunitarie più elevate nei soggetti over 50 contro i principali ceppi influenzali (A/H1N1, A/H3N2, B/Victoria) e il virus Sars-CoV-2.

Tra i partecipanti, il 10% aveva più di 75 anni, oltre il 60% soffriva di comorbilità ad alto rischio, e il 45% era stato vaccinato contro l’influenza nella stagione precedente. Il vaccino ha dimostrato un profilo di sicurezza e tollerabilità accettabile, comparabile con quello dei vaccini di confronto, incluso il potenziato HD-IIV4.

Lo studio conferma il potenziale dell’mRNA-1083 come soluzione combinata in grado di proteggere simultaneamente da influenza e Covid-19, semplificando la somministrazione e potenzialmente aumentando l’adesione vaccinale tra le fasce più vulnerabili della popolazione.