Valanga sul Monte Cabianca: travolti 4 scialpinisti in Valle Brembana

Un gruppo di scialpinisti è stato sorpreso da una valanga sul Monte Cabianca, in alta Valle Brembana, in provincia di Bergamo. Il distacco è avvenuto intorno alle 9:30 di questa mattina, nel canale che porta verso la cima. Al momento nella zona si trovavano quattro persone. Tre scialpinisti, un uomo e due donne, tra i 33 e 34 anni, sono stati recuperati con gli elicotteri provenienti da Bergamo e Sondrio, e ricoverati, in condizioni non gravi, a Sondalo e all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. È stata allertata anche la stazione del Soccorso Alpino di Valbondione.

