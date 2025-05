Altra valanga in Svizzera: diversi morti e feriti, si temono due italiani tra le vittime

MeteoWeb

Una ulteriore valanga si è staccata dal massiccio dell’Alphubel, nella regione di Tasch, nel Canton Vallese, in Svizzera. Lo rende noto la Polizia di Berna. Due le vittime: un uomo è morto sul colpo, un altro, rianimato sul posto, è morto poco dopo in ospedale. Cinque i feriti che sono stati trasportati in elicottero in diversi ospedali. Sono state mobilitate numerose forze d’intervento, un elicottero e due cani poliziotto. Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’incidente, aggiunge la Polizia cantonale di Berna.

L’ambasciata d’Italia a Berna sta verificando la possibile presenza di connazionali in questa ulteriore valanga che si è verificata in Svizzera, dopo quella dell’Eiger. La Polizia svizzera sta indagando sulla possibilità che due delle vittime della valanga possano essere italiane, riferiscono fonti della Farnesina.