Valle Antrona, magia sul sentiero per il giro del Lago dei Cavalli: stambecchi incantano | VIDEO

Una passeggiata nella natura può riservare sorprese davvero emozionanti, soprattutto se il cammino si intreccia con quello degli abitanti più autentici delle montagne. È quanto accaduto sul sentiero che circonda il suggestivo Lago dei Cavalli, in Valle Antrona, dove un gruppo di stambecchi ha fatto la propria comparsa proprio sul tracciato, regalando un momento di rara bellezza e serenità. Il video girato nei pressi dell’Alpe Cheggio mostra alcuni esemplari di stambecco intenti a spostarsi con calma sul sentiero, incuriositi. Le immagini, condivise sui social, hanno subito attirato l’attenzione per la dolcezza della scena e la naturalezza con cui questi animali si muovono nel loro ambiente. La Valle Antrona si conferma così un luogo ideale per chi cerca tranquillità, paesaggi e incontri genuini con la fauna selvatica.