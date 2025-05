Varda conclude con successo la 3ª missione di rientro orbitale

MeteoWeb

Un nuovo traguardo per l’industria spaziale: la capsula W-3 della startup californiana Varda Space Industries è rientrata con successo dall’orbita terrestre, atterrando nel deserto dell’Australia Meridionale. Si tratta della 3ª missione completata con successo da Varda in poco più di un anno, consolidando il suo ruolo emergente nel settore della logistica spaziale e dei rientri orbitali.

Il ritorno di W-3

La capsula W-3, lanciata il 14 marzo a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX come parte della missione Transporter-13, ha trascorso circa 8 settimane e mezzo in orbita. Durante la sua permanenza nello spazio, ha ospitato un esperimento per la U.S. Air Force e l’Innovative Scientific Solutions Incorporated, focalizzato sul test di sistemi avanzati di navigazione ipersonica.

L’atterraggio è avvenuto alle 11:37 del 14 maggio ora locale presso il Koonibba Test Range, una base operativa gestita dalla compagnia australiana Southern Launch. L’evento segna il 2° atterraggio di Varda a Koonibba, dopo quello della capsula W-2 lo scorso 28 febbraio. Il 1° rientro, quello della capsula W-1, era avvenuto nello Utah nel 2024.

Una collaborazione vincente

La sinergia tra Varda e Rocket Lab si sta rivelando cruciale per il successo delle missioni. Le capsule della serie W sono basate sul bus satellitare Pioneer di Rocket Lab, che gestisce comunicazioni, propulsione e alimentazione elettrica durante il volo orbitale, oltre a rilasciare le capsule durante la fase di deorbitazione.

“Il nostro obiettivo è rendere il rientro in atmosfera un’operazione di routine, frequente quanto il lancio”, ha dichiarato Brandi Sippel, vicepresidente della gestione missioni di Varda. Un’ambizione che si allinea con l’evoluzione del trasporto spaziale verso un modello sempre più industrializzato e affidabile.

Verso il futuro: la capsula Varda W-4

Il prossimo passo per Varda è la missione della capsula W-4, attualmente in fase di integrazione con il suo satellite Pioneer presso la sede di Rocket Lab a Long Beach, California. La data di lancio non è ancora stata annunciata, ma il ritmo crescente delle missioni fa presagire un nuovo volo entro il prossimo futuro.

Un nuovo paradigma per l’accesso allo Spazio

Varda Space Industries si pone all’avanguardia in un segmento ancora poco esplorato: quello della manifattura e del recupero orbitale, con applicazioni potenzialmente rivoluzionarie in ambito farmaceutico, tecnologico e militare. Con 3 missioni completate e una quarta in preparazione, l’azienda dimostra che il rientro dallo Spazio può diventare parte integrante e affidabile della catena produttiva terrestre.