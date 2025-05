Venezia, fondali ripuliti dai gondolieri sub: riemergono WC, divano letto, batterie e una colonna di marmo

MeteoWeb

Terza immersione della nuova stagione di pulizie dei canali da parte dei gondolieri sub veneziani. Oggi sono stati ripuliti i fondali dei rii di San Nicolò dei Mendicoli, de le Terese, delle Procuratie, di Santa Maria Maggiore, dei Tre Ponti, de la Cazziola, del Tentor Madonna e in Rio de la Bote è stata recuperata anche la seconda colonna di marmo trovata ma lasciata in acqua dall’ultima immersione di aprile. Sono almeno 10 i quintali di rifiuti recuperati anche oggi. Tra essi, decine di immancabili pneumatici-parabordi che le imbarcazioni perdono navigando nei canali, ma anche un vaso da wc, una grondaia di ghisa, il telaio di un divano letto, un pc portatile, vari tubi innocenti e grondaie, bottiglie di vetro e plastica, due batterie, un blocco di marmo, utensili da muratore e un grande sacco di cemento intero.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.