A Venezia il futuro dello Spazio: al via gli Space Meetings Veneto

MeteoWeb

Dal 20 al 22 maggio Venezia diventa il centro nevralgico dell’industria spaziale internazionale con gli Space Meetings Veneto. L’evento, promosso dalla Regione Veneto e dalla Rete Innovativa Regionale AIR, riunirà oltre 3mila professionisti, 360 espositori da 20 Paesi e 80 speaker internazionali per discutere delle ultime innovazioni in ambito aerospaziale. Tra i protagonisti c’è ICE-Agenzia, che con l’Ufficio di Houston ha già guidato oltre 50 aziende italiane in missioni strategiche negli Stati Uniti, creando centinaia di opportunità di business in fiere di punta come SpaceCom, Satellite Conference e Space Symposium. A Venezia ICE porta ora i big del settore USA, tra cui Blue Origin, VAST, OrbitFab e Intuitive Machines.

Focus dell’iniziativa saranno le tecnologie emergenti: micro-satelliti, propulsione green, AI on-board e supply chain. La tre giorni si articola in tre appuntamenti: Investment Forum (20 maggio), Space & UAV Suppliers Summit (21-22 maggio), e le fiere tematiche su sport, agritech e blue economy nello Spazio.

Space Meetings Veneto rappresenta un ponte concreto tra Italia e Stati Uniti, rafforzando la leadership italiana nel panorama spaziale globale attraverso sinergie industriali e scientifiche sempre più forti.