Verso un nuovo sistema satellitare europeo per sicurezza e difesa

MeteoWeb

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) potrebbe richiedere nuovi fondi agli Stati membri per realizzare un innovativo sistema di osservazione della Terra. L’obiettivo è sviluppare tecnologie satellitari avanzate per migliorare la sicurezza e la resilienza dell’Europa, segnando una svolta verso applicazioni dual use, civili e militari.

Il direttore generale dell’ESA, Josef Aschbacher, ha anticipato l’iniziativa durante un’intervista con Friends of Europe, spiegando che la proposta sarà presentata alla prossima Conferenza ministeriale di novembre. Il nuovo sistema permetterà di monitorare eventi globali con maggiore rapidità, grazie a una risoluzione temporale superiore rispetto ai satelliti attuali.

Questa iniziativa rientra in un più ampio progetto europeo chiamato Earth Observation Government Service, studiato in collaborazione con la Commissione Europea. Aziende come OHB e Telespazio sono già al lavoro su studi di fattibilità per definire il sistema.