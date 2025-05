Via libera della FAA a SpaceX: 25 lanci di Starship all’anno da Starbase

MeteoWeb

La Federal Aviation Administration (FAA) statunitense ha dato il via libera a SpaceX per aumentare significativamente la frequenza dei lanci del suo razzo Starship dalla base di lancio Starbase, situata nei pressi di Brownsville, nel Sud del Texas. La decisione consente all’azienda di Elon Musk di effettuare fino a 25 lanci e 25 atterraggi all’anno di ciascuna delle 2 componenti principali del veicolo: il booster Super Heavy e la navicella Starship, conosciuta anche come “Ship”.

Approvazione attesa ma significativa

Il documento ufficiale rilasciato dalla FAA, intitolato Mitigated Finding of No Significant Impact (FONSI) e accompagnato da una Record of Decision (ROD), conclude che l’aumento della frequenza dei lanci non avrà un impatto significativo sull’ambiente, come previsto dal National Environmental Policy Act (NEPA). Pertanto, non sarà necessaria una Valutazione di Impatto Ambientale più approfondita, una scelta che snellisce l’iter burocratico per SpaceX.

Non si tratta di una sorpresa totale: già una bozza preliminare pubblicata a novembre 2024 aveva lasciato intendere che l’autorizzazione per 25 lanci all’anno era sul tavolo. Ora l’approvazione è ufficiale e definitiva.

Starship: il razzo più potente mai costruito

Il razzo Starship rappresenta l’ambizione più audace di SpaceX: un sistema completamente riutilizzabile, pensato per trasportare carichi e persone su lunga distanza, inclusi futuri viaggi su Marte. Con i suoi oltre 120 metri di altezza, Starship è il razzo più grande e potente mai costruito.

Ad oggi, Starship ha effettuato 8 voli, 2 dei quali nel 2025, rispettivamente a gennaio e marzo. In entrambi i casi, il booster Super Heavy ha dimostrato buone prestazioni, riuscendo a rientrare con successo utilizzando le “bacchette” meccaniche della torre di lancio. Tuttavia, la navicella Ship ha mostrato criticità, disintegrandosi in volo dopo meno di 10 minuti e disperdendo detriti sopra i Caraibi, in particolare sulle isole Turks e Caicos e le Bahamas.

Il prossimo volo di Starship

SpaceX è ora in fase di preparazione per il 9° volo di Starship. Test statici sui motori di Super Heavy e Ship sono già stati completati, ma non è stata ancora annunciata una data ufficiale per il lancio. L’autorizzazione della FAA, tuttavia, rimuove un ostacolo importante, aprendo la strada a un’accelerazione delle operazioni nei prossimi mesi.