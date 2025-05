Via libera al primo impianto GNL marittimo sul Golfo degli Stati Uniti: lavori al via entro fine anno

MeteoWeb

Un progetto di joint-venture per lo sviluppo del primo impianto di rifornimento di GNL per uso marittimo sulla costa del Golfo degli Stati Uniti ha ottenuto i permessi definitivi e l’inizio dei lavori è previsto per la fine dell’anno. È quanto hanno dichiarato i dirigenti coinvolti. L’industria navale globale è alla ricerca di soluzioni per ridurre le emissioni di carbonio, e il GNL è visto come un’alternativa più pulita. L’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump sta cercando di espandere le esportazioni di GNL per contribuire a ridurre la dipendenza dell’Europa dal gas russo, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, tre anni fa. Il GNL statunitense può essere utilizzato come combustibile per uso marittimo nei porti statunitensi e nelle acque circostanti senza bisogno di licenze di esportazione, un mercato emergente che il progetto intende sfruttare.

L’impianto si trova sul canale di navigazione di Texas City e la società Galveston LNG Bunker Port (GLBP) fornirà GNL tramite chiatta alla flotta in espansione di navi alimentate a GNL nell’area metropolitana di Houston-Galveston. GLBP è una joint-venture tra Pilot LNG, con sede a Houston, e Seapath, una sussidiaria del gruppo imprenditoriale globale Libra. Il costo complessivo del progetto è stimato in almeno 300 milioni di dollari.