Vicenza, due scalatori bloccati a metà parete: salvati dal Soccorso Alpino

Due scalatori, un 58enne di Travagliato (BS) e un 61enne di Mantova sono stati recuperati dal soccorso alpino del Veneto. Il salvataggio è avvenuto a Torre Gabrisa, in provincia di Vicenza. In particolare le corde dei 2 alpinisti si sono incastrate nella roccia e loro sono rimasti bloccati a metà parete. Scattato l’allarme verso le 16.30, una decina di tecnici del Soccorso alpino di Arsiero si sono preparati a un eventuale recupero dal basso, mentre veniva attivato l’elicottero di emergenza di Treviso. Dopo aver lasciato al campo base l’equipe medica e avere imbarcato un soccorritore per guidare velocemente l’equipaggio sul punto, l’elicottero si è portato sulla verticale al punto dove si trovavano i rocciatori. Gli scalatori, in buone condizioni, sono stati issati a bordo con due verricelli di 70 metri e portati a valle.