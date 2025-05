Vigili del Fuoco in cattedra: con “Odeon” i bambini scoprono il valore del soccorso e della prevenzione | FOTO

MeteoWeb

Conoscere i rischi quotidiani e il mestiere del Vigile del fuoco. Da oggi fino a giovedì 8 maggio, al Comando dei Vigili del fuoco di Venezia Mestre torna “Odeon”: manifestazione dedicata ai bambini delle scuole primarie, e volta a far conoscere ai più piccoli l’importanza del lavoro dei vigili del fuoco. A dare il benvenuto agli studenti sono stati il comandante di Venezia Carlo Metelli, il direttore interregionale dei Vigili del fuoco per il Veneto e Trentino Alto Adige Cristina D’Angelo e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Tra tanti sorrisi e sguardi curiosi, i Vigili del fuoco hanno effettuato simulazioni di interventi di soccorso insieme al personale sanitario, facendo così conoscere ai più piccoli il lavoro dei pompieri e spiegando l’importanza di alcune norme di comportamento da adottare in situazioni di pericolo.