Vigili del Fuoco morti sulla Maiella: cosa sono le forre e perché possono essere pericolose

Incastonate tra i rilievi aspri dell’Appennino centrale, le forre abruzzesi rappresentano una delle espressioni più selvagge e affascinanti della natura italiana. Gole profonde, scavate nei millenni da torrenti impetuosi, si aprono all’interno di paesaggi spettacolari, spesso ancora poco conosciuti dal grande pubblico. Tuttavia, dietro la loro bellezza primordiale, queste formazioni naturali nascondono insidie serie e rischi non trascurabili, soprattutto per chi decide di avventurarsi al loro interno senza un’adeguata preparazione.

Cosa sono le forre e dove si trovano in Abruzzo

Le forre sono strette gole rocciose, incise dall’azione erosiva dell’acqua nel corso di lunghi periodi geologici. Si formano quando fiumi e torrenti, in particolare in aree montuose o carsiche, scavano nella roccia calcarea creando profondi canyon dalle pareti ripidissime. In Abruzzo, queste strutture sono particolarmente frequenti nella zona della Majella, nel comprensorio di Pennapiedimonte e in altri ambienti d’alta quota.

La loro conformazione rende questi luoghi straordinari dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, attirando escursionisti, appassionati di canyoning e fotografi. Tuttavia, la stessa morfologia che li rende spettacolari li rende anche pericolosi.

Perché le forre sono ambienti ad alto rischio

La pericolosità delle forre è legata a una combinazione di fattori naturali e ambientali che ne rendono difficile sia l’accesso sia la permanenza in sicurezza. Ecco perché:

Pareti ripide e terreno instabile : Muoversi all’interno di una forra significa affrontare pareti quasi verticali , superfici scivolose e un ambiente spesso chiuso. Una caduta può avere conseguenze gravi .

: Muoversi all’interno di una forra significa affrontare , superfici scivolose e un ambiente spesso chiuso. Una caduta può avere . Difficoltà nei soccorsi : Le operazioni di salvataggio sono complesse e richiedono l’intervento del Soccorso Alpino o delle squadre SAF (Speleo Alpino Fluviale) .

: Le operazioni di salvataggio sono complesse e richiedono l’intervento del o delle squadre . Fattori meteorologici imprevedibili : Un temporale può causare piene improvvise , mentre l’umidità e le basse temperature favoriscono ipotermia .

: Un temporale può causare , mentre l’umidità e le basse temperature favoriscono . Orientamento difficile: Vegetazione fitta, pareti strette e corsi d’acqua rendono complicato orientarsi, aumentando il rischio di smarrimento.

Un esempio concreto è l’incidente avvenuto nella zona della Majella, dove quattro vigili del fuoco in escursione sono caduti in una forra: due di loro hanno perso la vita.

Le attività a rischio nelle forre abruzzesi

Numerose sono le attività outdoor che si svolgono in forra, e ognuna comporta rischi specifici se non affrontata con competenze tecniche e condizioni meteo favorevoli.

Escursionismo e trekking

Camminare lungo i sentieri che costeggiano le forre comporta rischio di scivolamento e cadute in profondità. L’incidente di Pennapiedimonte è un esempio tragico della pericolosità di questi ambienti.

Canyoning

Il canyoning prevede la discesa di torrenti usando corde, salti e tuffi. Le forre abruzzesi, per la loro morfologia e presenza d’acqua, richiedono esperienza e attenzione, soprattutto in caso di piena improvvisa.

Speleologia

Molte forre ospitano grotte naturali che attirano appassionati di speleologia, ma il rischio di collassi e l’ambiente difficile da gestire richiedono estrema cautela.

Arrampicata e calate su corda

Le pareti verticali delle forre sono ideali per arrampicata e calate, ma servono attrezzature affidabili e competenze tecniche avanzate. Ogni errore può essere fatale.

Fotografia e osservazione naturalistica

Anche attività apparentemente tranquille, come fotografare la natura o osservare la fauna, possono diventare rischiose. L’avvicinamento a punti esposti è spesso causa di incidenti.

Conclusione: bellezza e rischio in equilibrio

Le forre d’Abruzzo sono luoghi affascinanti e ricchi di biodiversità, ma devono essere affrontate con rispetto, preparazione e consapevolezza. Non sono adatte a tutti, e la sottovalutazione dei rischi può avere conseguenze gravi.

Affidarsi a guide esperte, consultare bollettini meteo, disporre di attrezzatura tecnica adeguata e pianificare attentamente ogni uscita è essenziale per vivere queste meraviglie naturali in sicurezza.

L’Abruzzo è una regione che offre esperienze uniche, ma le sue forre richiedono conoscenza, attenzione e responsabilità per essere esplorate senza pericoli.

