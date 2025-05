Violenta ondata di maltempo in Tunisia, alluvione a Kélibia | VIDEO

MeteoWeb

Una violenta ondata di maltempo ha colpito sin dalle prime ore dell’alba la città di Kélibia, nel governatorato di Nabeul, in Tunisia, provocando disagi significativi alla circolazione e alla vita quotidiana. Si tratta della medesima perturbazione che sta colpendo oggi il Sud Italia. Piogge torrenziali hanno trasformato le strade in veri e propri fiumi, rendendo difficile – e in alcuni casi impossibile – il transito di veicoli e pedoni.

Le autorità locali, guidate dal governatore Hana Chouchani, stanno monitorando attentamente l’evolversi della situazione. In una dichiarazione rilasciata a Mosaïque FM, Chouchani ha spiegato che le precipitazioni sono iniziate intorno alle 6 del mattino, causando un rapido accumulo d’acqua in diverse zone urbane. Le squadre della Protezione Civile sono intervenute in varie strutture pubbliche per procedere al pompaggio dell’acqua ed evitare danni più gravi. Fortunatamente, al momento non si registrano vittime né feriti.