Violento temporale a Sezze: avvistata una possibile tromba d’aria sulla collina

MeteoWeb

Nel corso della mattinata odierna, un violento sistema temporalesco ha attraversato il Lazio, dando luogo a fenomeni atmosferici intensi che hanno interessato anche la Pianura Pontina. Alle ore 9 circa, si è osservata una possibile tromba d’aria ai piedi della collina di Sezze, nel territorio di Latina, in direzione sud-ovest.

Il fenomeno è avvenuto durante il passaggio del fronte temporalesco, alimentato da masse d’aria instabili provenienti dalle Campagne Romane. Dopo aver interessato la zona di Sezze, il temporale ha proseguito il suo movimento verso i Colli Albani, per poi perdere progressivamente intensità nel settore meridionale della regione.

L’episodio ha riportato l’attenzione sulla vulnerabilità meteorologica e idrogeologica del territorio di Sezze, che in passato è stato più volte teatro di eventi atmosferici estremi. La località, situata in un’area collinare affacciata sulla piana costiera, ha registrato numerosi casi di nubifragi e alluvioni lampo, spesso con conseguenze gravi.

Frane, smottamenti e allagamenti hanno più volte colpito le aree urbane e rurali del comune, evidenziando la fragilità del suolo e delle infrastrutture locali in occasione di precipitazioni particolarmente intense. Tali eventi hanno portato a situazioni di emergenza con danni significativi a strade, abitazioni e coltivazioni.

Dal punto di vista climatologico, Sezze riflette le tendenze più ampie osservate a livello regionale e nazionale, con un progressivo aumento delle temperature medie e una distribuzione irregolare delle precipitazioni. Il mese di novembre risulta generalmente il più piovoso, con una media di circa 95 millimetri di pioggia, ma non mancano episodi intensi anche in altri periodi dell’anno, in particolare durante la stagione autunnale e quella primaverile.

Questa configurazione favorisce l’insorgenza di fenomeni meteorologici estremi, come i temporali autorigeneranti e le precipitazioni concentrate in brevi lassi di tempo, che possono trasformarsi rapidamente in emergenze idrogeologiche.

L’osservazione di una possibile tromba d’aria nella zona di Sezze si inserisce in questo contesto di crescente instabilità atmosferica, legato sia a dinamiche meteorologiche su scala sinottica sia agli effetti del cambiamento climatico in atto. Tali fenomeni, un tempo rari in queste aree, sembrano manifestarsi con maggiore frequenza e intensità, richiedendo una crescente attenzione alle misure di prevenzione, monitoraggio e adattamento del territorio.

