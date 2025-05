Vuoi essere più felice? Secondo la scienza, devi alzarti proprio a quest’ora

MeteoWeb

Il sonno è uno degli aspetti fondamentali della nostra salute, ma spesso viene sottovalutato. Studi recenti nel campo della cronobiologia suggeriscono che l’orario in cui ci svegliamo possa avere un impatto cruciale sul nostro benessere fisico e mentale. Allineare il nostro risveglio con la luce naturale del sole potrebbe migliorare significativamente la qualità del sonno e potenziare la nostra felicità. Ma a che ora dovremmo svegliarci per ottenere questi benefici? La connessione tra l’orario di sveglia e la felicità è più forte di quanto si possa immaginare.

Una ricerca pubblicata su Sciencedirect ha rivelato che svegliarsi presto, idealmente intorno all’alba, può migliorare la qualità del sonno e aumentare la produzione di endorfine, gli ormoni che ci fanno sentire bene. Studi successivi suggeriscono che questo allineamento con il ciclo della luce naturale possa avere benefici a lungo termine sulla salute, come un potenziale aumento dell’aspettativa di vita. In breve, svegliarsi presto potrebbe essere la chiave per una vita più lunga e felice.

L’approccio giapponese: un modello di felicità?

Il Giappone rappresenta un caso interessante per studiare gli effetti dell’orario di risveglio sulla felicità e sulla longevità. Nel Paese del Sol Levante, le persone si svegliano in base alla stagione: circa alle 7 del mattino in inverno e tra le 5 e le 6 in estate. Questa sincronizzazione con la luce solare supporta l’equilibrio ormonale ed emotivo del corpo, essenziale per mantenere il benessere. Inoltre, molti giapponesi iniziano la loro giornata con attività rilassanti, come yoga, meditazione, lettura o calligrafia. Questo inizio pacifico aiuta ad evitare lo stress tipico delle culture occidentali, dove svegliarsi tardi porta a giornate frenetiche.

La crisi del sonno in Giappone: come il Paese sta affrontando il problema

Il Giappone sta affrontando una vera e propria crisi del sonno, con molte persone che non riposano a sufficienza. Secondo un rapporto del Ministero della Salute giapponese del 2023, il tempo di sonno raccomandato per gli adulti è di almeno sei ore a notte, ma la media degli adulti giapponesi è di solo 7 ore e 22 minuti, un’ora in meno rispetto alla media globale.

Studi hanno dimostrato che la carenza di sonno può aumentare il rischio di problemi di salute, come obesità, diabete e depressione. Per contrastare questa situazione, il governo giapponese ha rilasciato nuove linee guida per promuovere abitudini di sonno migliori in tutte le fasce d’età, incoraggiando bambini, adolescenti e anziani a regolare i propri ritmi del sonno.

Ad esempio, la guida raccomanda che i bambini tra i 3 e i 5 anni dormano dalle 10 alle 13 ore, mentre gli studenti delle scuole medie e superiori dovrebbero puntare a dormire dalle 8 alle 10 ore. Per gli anziani, invece, si consiglia di non rimanere a letto per più di 8 ore, per evitare i rischi dell’ipersonnia, come l’Alzheimer. Le linee guida sottolineano anche l’importanza di svegliarsi riposati e suggeriscono di esporsi alla luce solare durante il giorno per aiutare a regolare il nostro orologio biologico.

La pratica del sonno segmentato in Giappone

Un’altra affascinante pratica del sonno in Giappone è il “sonno segmentato”. Alcuni giapponesi seguono un modello di sonno a due fasi: dormono dalle 21:00 a mezzanotte, poi si svegliano brevemente per rilassarsi, meditare o svolgere altre attività, prima di riaddormentarsi dalle 2:00 alle 5:00 del mattino. Nonostante il totale delle ore di sonno sia solo di sei ore, questo approccio segmentato è ritenuto particolarmente rigenerante, consentendo alle persone di sentirsi energiche durante il giorno.

Gli esperti suggeriscono che adottare tale pratica potrebbe aiutare a migliorare la qualità del sonno, seppur richiedendo alcune modifiche alla propria routine.

Come migliorare la tua routine del sonno

Adattare la propria routine del sonno per trarre vantaggio da queste scoperte potrebbe richiedere del tempo. Gli esperti consigliano di apportare cambiamenti graduali, come spostare l’orario di andare a letto di 10-15 minuti ogni notte. È anche fondamentale evitare gli schermi almeno un’ora prima di andare a dormire, poiché la luce blu emessa dai dispositivi può interferire con la produzione di melatonina, un ormone essenziale per il sonno.

Incorporare attività rilassanti, come la lettura o la meditazione, prima di coricarsi può aiutare a preparare il corpo per un sonno riposante. Seguendo questi passi e allineando il proprio orario di sonno con la luce naturale, potrebbe essere possibile ottenere tutti i benefici di una routine del sonno sana ed equilibrata.