Waterspout nel Golfo di California: spettacolo a Puerto Peñasco | FOTO e VIDEO

Un waterspout ha sorpreso bagnanti e turisti lungo le coste di Puerto Peñasco, nello stato messicano di Sonora. Il fenomeno atmosferico, noto anche come tromba marina, si è manifestato con impressionante rapidità ed è stato immortalato in numerosi video e immagini che hanno subito invaso i social. Secondo quanto riportato dalla Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), il waterspout è durato pochi minuti e ha generato venti con velocità inferiori ai 100 km/h, senza causare danni né rappresentare un pericolo per la popolazione o le infrastrutture.

Cos’è un waterspout?

Dal punto di vista scientifico, un waterspout è un tipo di tornado che si forma sopra superfici d’acqua, in particolare in aree dove l’acqua è relativamente calda. Si origina quando l’aria calda e umida sale rapidamente, innescando un vortice che si estende da una nube convettiva (spesso un cumulonembo) verso il basso, fino a toccare il mare o l’oceano.

Pur essendo spesso meno violenti rispetto ai tornado terrestri, i waterspout possono rappresentare un pericolo per le piccole imbarcazioni e per le attività in mare, soprattutto se si muovono verso la costa. La loro apparizione, improvvisa e visivamente spettacolare, tende a generare grande interesse.

Fenomeno raro, ma non eccezionale

Le autorità locali hanno precisato che i waterspout non sono eventi quotidiani nel Golfo di California, ma nemmeno eccezionali. Le condizioni climatiche della zona, con acque calde e instabilità atmosferica, favoriscono occasionalmente la formazione di questi vortici marini, soprattutto in primavera ed estate.

Messico, waterspout a Puerto Peñasco

