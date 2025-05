World Oceans Day: l’INGV partecipa a Fondali Puliti, l’evento ligure per la tutela del mare

MeteoWeb

Il 7 e 8 giugno 2025 si terrà a Lerici (SP) la 36ª edizione di “Fondali Puliti”, l’evento organizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dalla Sezione di Lerici dalla Lega Navale Italiana in occasione del World Oceans Day (WOD), la Giornata Mondiale degli Oceani istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare il pubblico sull’impatto delle azioni umane su mari e oceani.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Lerici, trasformerà il Golfo della Spezia in un laboratorio a cielo aperto dedicato alla tutela del mare e dell’ambiente marino, coinvolgendo i visitatori in attività teoriche, incontri formativi, conferenze, giochi e azioni concrete di pulizia dei fondali a opera di subacquei volontari.

Nella mattinata del 7 giugno, in Piazza Mottino, l’INGV curerà la conferenza “Plastica a Mare” assieme al Centro Nautico e Sommozzatori (CNeS) della Polizia di Stato.

L’8 giugno l’Istituto coinvolgerà bambini e ragazzi in tre laboratori scientifici organizzati negli spazi del Porto di Lerici e della Terrazza Erix: MEANING, un gioco di carte per approfondire le tematiche relative ai cambiamenti climatici, Le voci del mare, un laboratorio sensoriale sull’importanza dell’acustica sottomarina, e MACMAP, un gioco da tavolo che simula un progetto per lo studio dei cambiamenti climatici.

Nello spazio dedicato ai laboratori verrà inoltre allestita una mostra realizzata con i disegni dei bambini che hanno partecipato al progetto formativo “Emozioni in Arte”.