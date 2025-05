Il social X down in tutto il mondo: seconda volta in poche ore

MeteoWeb

Il social network X (ex Twitter) è down, non funziona dal primo pomeriggio, per poi riprendere intorno alle 15:50. Ma nuovi disservizi vengono segnalati anche in questi minuti. Anche ieri c’erano stati dei problemi. L’azienda che fa capo ad Elon Musk non ha fornito motivazioni per il malfunzionamento della piattaforma, che è stato registrato a macchia di leopardo in tutto il mondo. Siti specializzati come “Downdetector” hanno mostrato un’impennata di segnalazioni.