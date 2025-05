Xi Jinping in visita in Russia dal 7 al 10 maggio: colloqui e partenariati

MeteoWeb

Il leader cinese Xi Jinping sarà in Russia da mercoledì 7 a sabato 10 maggio. A confermarlo è il Cremlino, che riferisce della visita su invito del Presidente russo Vladimir Putin. Secondo quanto riportato dai media russi, Xi parteciperà agli eventi previsti per il 9 maggio, giornata in cui la Russia celebra il ‘Giorno della Vittoria’. Secondo i media russi, sono previsti colloqui tra Xi e Putin ed è attesa la firma di “una serie di documenti bilaterali”.

La presidenza russa ha affermato che Xi Jinping parteciperà anche a colloqui bilaterali sullo “sviluppo di un partenariato globale e di un’interazione strategica” e sulle “questioni attuali dell’agenda internazionale e regionale”. Si prevede che saranno firmati una serie di documenti bilaterali tra governi e ministeri russi e cinese, ha aggiunto il Cremlino. In alcuni commenti trasmessi dalla televisione cinese, un portavoce del Ministero degli Esteri ha sottolineato i legami storici e strategici tra i due Paesi e ha aggiunto che Xi terrà dei colloqui con Putin in un momento in cui “l’ordine internazionale sta attraversando profondi cambiamenti”.

Sono passati più di tre anni dalla partnership strategica “senza limiti” dichiarata da Cina e Russia pochi giorni prima dell’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, che il gigante asiatico non ha mai condannato esplicitamente. Anzi, negli ultimi anni Pechino e Mosca hanno intensificato la cooperazione. Ad aprile, Sergei Lavrov ha accolto a Mosca il capo della diplomazia cinese, Wang Yi. A marzo, era a Pechino il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Sergei Shoigu.

