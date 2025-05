Zanzibar: lanciato progetto UE da 11 milioni per la conservazione marina

MeteoWeb

L’Unione Europea ha inaugurato a Zanzibar il progetto Pamoja Tuhifadhi Bahari Yetu (“Insieme conserviamo il nostro oceano”), un’iniziativa da 11 milioni di euro per proteggere la biodiversità marina della Tanzania e promuovere un’economia blu resiliente ai cambiamenti climatici. L’intervento si inserisce nel più ampio programma Blue Economy for Job Creation, volto a stimolare lo sviluppo sostenibile in quattro regioni continentali della Tanzania e nelle aree settentrionali e meridionali di Unguja, a Zanzibar.

Il progetto è portato avanti in collaborazione con organizzazioni come WWF Tanzania, The Nature Conservancy e Wildlife Conservation Society, oltre a istituti di ricerca locali come Zafiri e Tafiri. Gli obiettivi entro il 2028 includono il coinvolgimento di 500mila persone, il supporto a 360 imprenditori dell’economia verde e blu e la promozione di 15 iniziative innovative per la riduzione della plastica. Il progetto mira anche a incrementare del 10% gli investimenti in economia circolare e nella gestione sostenibile delle aree marine.