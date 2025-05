Zelensky conferma: “cessate il fuoco da domani, attendo Putin a Istanbul il 15 maggio”

MeteoWeb

“Aspettiamo un cessate il fuoco pieno e duraturo, a partire da domani, per garantire le basi necessarie per la diplomazia. Non c’è punto nel prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin in Turchia giovedì”, ha scritto il Presidente ucraino Volodymir Zelensky in un post, dopo l’ultimatum di Trump a Kiev. “Personalmente, auspico che questa volta i russi non cercheranno scuse”, ha aggiunto. Lo ha scritto in un post su X il presidente ucraino in un riferimento alla proposta del presidente russo di riprendere i contatti diretti con Kiev il 15 maggio a Istanbul.