Il 10 giugno 2003 il lancio di Spirit, l’inizio dell’esplorazione robotica moderna di Marte

Il 10 giugno 2003, dalla base di Cape Canaveral, in Florida, la NASA lancia con successo il rover Spirit, dando ufficialmente inizio alla missione Mars Exploration Rover (MER). Progettato per esplorare la superficie marziana e cercare tracce di acqua nel passato del pianeta, Spirit rappresenta una delle imprese robotiche più ambiziose mai realizzate fino a quel momento.

Il rover, gemello di Opportunity (lanciato il 7 luglio dello stesso anno), era destinato a una missione primaria di 90 giorni marziani (circa 92 giorni terrestri). Tuttavia, ha superato ogni aspettativa: atterrato con successo il 4 gennaio 2004 nel cratere Gusev, Spirit ha operato per oltre 6 anni, raccogliendo dati fondamentali sulla geologia marziana e fornendo prove della passata presenza di acqua.

La missione MER ha segnato una svolta nell’esplorazione planetaria, non solo per la longevità e il successo scientifico dei rover, ma anche per l’impatto sull’immaginario collettivo e la fiducia nella robotica spaziale. Il lancio di Spirit non è stato solo un evento tecnologico, ma l’inizio di una nuova era nella comprensione di Marte e, forse, delle origini della vita.