103 anni fa nasceva Margherita Hack, la Signora delle Stelle

MeteoWeb

Il 12 giugno di 103 anni fa nasceva a Firenze Margherita Hack, astrofisica di fama mondiale e figura iconica della scienza italiana. Conosciuta affettuosamente come la “Signora delle Stelle”, Hack ha lasciato un’impronta indelebile non solo nel campo dell’astrofisica, ma anche nel cuore di milioni di persone per la sua schiettezza, il suo impegno civile e la sua inesauribile passione per la conoscenza.

Margherita Hack, una vita dedicata alle stelle

Margherita Hack si è laureata in fisica all’Università di Firenze nel 1945, con una tesi sulle Cefeidi, stelle variabili che sono fondamentali per misurare le distanze cosmiche. La sua carriera scientifica è stata costellata di successi e scoperte. Ha diretto l’Osservatorio Astronomico di Trieste, trasformandolo in un centro di eccellenza riconosciuto a livello internazionale. È stata la prima donna italiana a ricoprire un incarico così prestigioso.

Le sue ricerche si sono concentrate principalmente sull’astrofisica stellare, lo studio dell’evoluzione e delle proprietà delle stelle. Ha lavorato assiduamente per lo sviluppo di nuove tecniche di osservazione e analisi, contribuendo in modo significativo alla comprensione della composizione chimica e delle dinamiche delle atmosfere stellari.

Divulgatrice e paladina della scienza accessibile

Oltre alla sua attività di ricerca, Margherita Hack è stata una straordinaria divulgatrice scientifica. Con un linguaggio semplice, diretto e spesso ironico, ha saputo rendere comprensibili i concetti più complessi dell’astrofisica a un vasto pubblico, ben oltre gli addetti ai lavori. Ha scritto numerosi libri, partecipato a innumerevoli trasmissioni televisive e tenuto conferenze in ogni angolo d’Italia, sempre con l’obiettivo di accendere la curiosità e l’interesse per il cosmo.

La sua visione della scienza era profondamente democratica: per lei, la conoscenza non doveva essere un privilegio di pochi, ma un patrimonio accessibile a tutti. Credeva fermamente nell’importanza di un’educazione scientifica diffusa per promuovere il pensiero critico e una cittadinanza consapevole.

Impegno civile e spirito libero

Margherita Hack non è stata solo una scienziata di prim’ordine, ma anche una figura di spicco nella vita pubblica italiana. Ha sempre difeso con passione i diritti civili, la laicità dello Stato e la libertà di pensiero. Era atea e non ha mai esitato a esprimere le sue opinioni, anche su temi controversi, con coraggio e coerenza.

Il suo impegno sociale si è manifestato anche nella difesa dell’ambiente e degli animali, per i quali nutriva un profondo amore. La sua figura è diventata sinonimo di indipendenza, curiosità intellettuale e di un approccio alla vita fondato sulla razionalità e sull’etica.

L’eredità della “Signora delle Stelle”

Margherita Hack ci ha lasciati il 29 giugno 2013, ma la sua eredità continua a brillare intensamente. Le sue scoperte scientifiche sono ancora oggi un punto di riferimento per gli astrofisici, e il suo esempio di divulgatrice continua a ispirare nuove generazioni di scienziati e comunicatori.