L’11 giugno 1984 moriva Enrico Berlinguer

L’11 giugno 1984 l’Italia piangeva la morte di Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista Italiano (PCI). Figura di spicco e leader carismatico, era stato colpito da un’emorragia cerebrale la sera del 7 giugno, mentre teneva un comizio a Padova in vista delle elezioni europee.

Durante il comizio, apparve subito chiaro che qualcosa non andava. Le immagini di Berlinguer che, nonostante il malore evidente, cercava di portare a termine il suo discorso, sono rimaste impresse nella memoria collettiva. Il malore fu improvviso e violento: un ictus fulminante che lo stroncò nel pieno della sua attività politica. Ricoverato d’urgenza all’Ospedale Civile di Padova, le sue condizioni apparvero subito disperate. I giorni successivi furono un susseguirsi di speranze e angosce, fino al tragico epilogo dell’11 giugno.

Per l’Italia, la scomparsa di Berlinguer non fu solo la perdita di un leader politico, ma la fine di un’epoca. La sua morte, causata da un evento medico così repentino e drammatico, lasciò un vuoto incolmabile e aprì nuove incertezze nel panorama politico italiano, segnando la fine di un’era per il PCI e per la sinistra italiana.