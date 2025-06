Il 12 giugno 1967 il lancio di Venera 4, il primo contatto umano con un’altra atmosfera

MeteoWeb

Il 12 giugno 1967 l’Unione Sovietica lanciava la sonda Venera 4, destinata a diventare la prima a penetrare l’atmosfera di un altro pianeta e a trasmettere dati scientifici alla Terra. Dopo un viaggio di circa quattro mesi, il 18 ottobre 1967, Venera 4 entrò nell’atmosfera di Venere, aprendo una nuova era nello studio del Sistema Solare.

La sonda, progettata per resistere a condizioni estreme, riuscì a trasmettere dati per 93 minuti mentre scendeva con un paracadute. Rivelò che l’atmosfera venusiana era composta in prevalenza da anidride carbonica (oltre il 90%) e che la pressione atmosferica era molto superiore a quanto previsto: circa 18 volte quella terrestre. Queste scoperte smentirono l’idea che Venere potesse ospitare forme di vita simili a quelle terrestri.

Venera 4 non solo rappresentò un traguardo ingegneristico straordinario, ma fornì informazioni fondamentali sulla natura ostile di Venere. Fu anche una pietra miliare nella corsa allo Spazio tra USA e URSS, dimostrando l’efficacia del programma spaziale sovietico.

A distanza di decenni, il contributo di Venera 4 continua a essere un simbolo della capacità dell’umanità di esplorare mondi lontani.