Il 14 giugno 2017 la tragedia della Grenfell Tower, uno dei peggiori incendi del Regno Unito

MeteoWeb

Il 14 giugno 2017 un devastante incendio ha colpito la Grenfell Tower, un grattacielo residenziale di 24 piani situato nel quartiere di North Kensington, a Londra. Le fiamme si sono propagate rapidamente lungo la facciata dell’edificio, intrappolando decine di residenti. Il bilancio finale è stato drammatico: 72 persone hanno perso la vita e altre 74 sono rimaste ferite, molte delle quali in modo grave.

Le immagini dell’edificio in fiamme hanno fatto il giro del mondo, sollevando domande inquietanti sulle condizioni di sicurezza degli alloggi sociali nel Regno Unito. Le indagini successive hanno rivelato che il rivestimento esterno dell’edificio, installato durante una recente ristrutturazione, ha favorito la rapida diffusione del fuoco. Materiali non ignifughi e carenze nei sistemi antincendio sono stati indicati tra le cause principali del disastro.

La tragedia della Grenfell Tower ha scosso l’opinione pubblica e innescato un acceso dibattito politico sul degrado abitativo e sulla responsabilità delle autorità locali. Ancora oggi, le famiglie delle vittime e i sopravvissuti chiedono giustizia e cambiamenti concreti per garantire che simili tragedie non si ripetano più.