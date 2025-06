Il 14 giugno 2022 l’accordo di Canada e Danimarca sull’Isola Hans, finisce la “guerra del whisky”

MeteoWeb

Dopo quasi 50 anni di dispute pacifiche, il 14 giugno 2022 Canada e Danimarca hanno firmato ufficialmente un trattato di pace che pone fine alla cosiddetta “guerra del whisky”, una singolare controversia diplomatica per il controllo dell’Isola Hans, un minuscolo lembo di terra disabitato situato nello stretto di Nares, tra Groenlandia e Canada.

La disputa, iniziata nel 1973, è stata un esempio raro e curioso di conflitto non violento: ogni volta che una delle due nazioni visitava l’isola, rimuoveva la bandiera dell’altra e lasciava in dono una bottiglia di liquore nazionale – whisky canadese o schnapps danese – accompagnata da una bandiera. Questo scambio rituale ha alimentato per decenni un clima di bonaria rivalità.

Con la firma del trattato, l’isola viene ufficialmente divisa tra i 2 Paesi, segnando una risoluzione simbolica ma significativa in tempi di tensioni geopolitiche. L’accordo rappresenta un esempio virtuoso di diplomazia pacifica e cooperazione internazionale, dimostrando come anche le dispute più longeve possano essere risolte con dialogo e rispetto reciproco.