15enne grave in ospedale per meningite meningococcica nel Lodigiano

Una 15enne è stata colpita gravemente dalla meningite da meningococco. La giovane ha appena frequentato la prima liceo a Codogno, nel Lodigiano. È stata ricoverata d’urgenza nella rianimazione pediatrica dell’ospedale Buzzi di Milano. Inizialmente, su indicazione del proprio medico di base, si era rivolta al Pronto soccorso dell’ospedale civico di Codogno, per poi passare in ospedale a Lodi. Qui, peggiorata in breve tempo, è stata sottoposta a rachicentesi e la diagnosi è stata confermata. È stata, dunque, portata al Buzzi dove, nelle ultime ore, appare migliorata.

Contemporaneamente, sono stati sottoposte a profilassi antibiotica oltre 30 persone tra compagni di scuola, parenti e amici della ragazza.