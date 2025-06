A 16 anni si tuffa per salvare due bagnanti e annega: tragedia nel Ferrarese

MeteoWeb

Quello che doveva essere un pomeriggio spensierato si è trasformato in un dramma a Lido Estensi, sulla costa ferrarese. Un ragazzo di appena 16 anni è morto dopo aver tentato di soccorrere due persone in difficoltà in mare. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione a riva e l’elisoccorso del 118 da Ravenna. Per il giovane – Aymane Ed Dafali, di origine magrebina e in Italia da tre anni, residente nel Rodigino – non c’è stato nulla da fare: è morto sotto gli occhi degli amici.

Aymane era insieme a tre amici a svagarsi su un pedalò a Logonovo, canale che separa Lido Estensi da Lido Spina. Poco prima delle 18, il gruppetto ha avvistato una coppia di villeggianti, un uomo e una donna, in difficoltà, che si stava sbracciando per chiedere aiuto. I quattro sul pedalò se ne sono accorti subito e hanno attirato l’attenzione del bagnino. A quel punto, il 16enne si è comunque tuffato per aiutare i due. Il canale di Logonovo è interdetto alla balneazione ma è ancora da chiarire se i bagnanti fossero lì o fuori da quell’area.

Il gesto di Aymane viene descritto senza esitazioni. Forse, è l’ipotesi, il giovane pensava che fosse un basso fondale oppure ha sopravvalutato le proprie capacità natatorie. In pochi minuti, la coppia in difficoltà è stata tratta in salvo dal bagnino, mentre i tre rimasti sul pedalò hanno perso di vista l’amico. Il personale di salvamento si è dunque rituffato per cercarlo, ritrovandolo dopo un po’ in acqua, esanime.

Portato sulla battigia, sono iniziate le manovre di rianimazione ma dopo alcuni minuti è stato dichiarato il decesso. A nulla è servito l’arrivo del 118, con elisoccorso da Ravenna. Sul posto la Capitaneria di porto di Porto Garibaldi e i Carabinieri. Della tragedia è stato informato il pm di turno della Procura di Ferrara ma al momento non è stato aperto alcun fascicolo. La salma del 16enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria per valutare se condurre esami autoptici.