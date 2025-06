Il 17 giugno 1928 Amelia Earhart scrive una pagina di storia del volo

MeteoWeb

Il 17 giugno 1928 è pietra miliare nella storia dell’aviazione e dell’emancipazione femminile. In quel giorno, Amelia Earhart divenne la prima donna a sorvolare l’Oceano Atlantico come passeggera a bordo di un aereo. Il velivolo, un Fokker F.VII chiamato Friendship, decollò da Trepassey Harbor, in Newfoundland, diretto a Burry Port, nel Galles.

Sebbene non fosse ai comandi – il volo fu pilotato da Wilmer Stultz e Mechnor Gordon – la partecipazione di Earhart fu di enorme rilevanza simbolica. All’epoca, poche donne avevano accesso al mondo dell’aviazione, dominato dagli uomini. La sua presenza a bordo rese l’impresa un evento mediatico globale. Quando il Friendship completò l’attraversata, e Amelia divenne un’eroina internazionale.

Questa esperienza fu per lei il trampolino di lancio: da quel momento, Earhart si impegnò a volare da sola e a battere nuovi record, culminando con la sua storica trasvolata atlantica in solitaria del 1932.

Il 17 giugno 1928 è una data cruciale: rappresenta il momento in cui Amelia Earhart divenne il volto dell’aviazione femminile, aprendo la strada a generazioni di donne pilota.