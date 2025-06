Il 18 giugno 1928 l’impresa di Amelia Earhart, la donna che volò oltre l’Atlantico

MeteoWeb

Il 18 giugno 1928 Amelia Earhart entrò nella storia diventando la prima donna ad attraversare l’Oceano Atlantico in aeroplano. Partita da Trepassey Harbor, in Terranova, a bordo del Friendship, un idrovolante Fokker F.VII, atterrò dopo circa 20 ore a Burry Port, in Galles. Sebbene in quel volo Earhart non fosse ai comandi – il pilota era Wilmer Stultz – la sua partecipazione fu un simbolo potente dell’emancipazione femminile e del progresso aeronautico.

L’impresa avvenne solo un anno dopo il celebre volo in solitaria di Charles Lindbergh e contribuì ad accendere l’interesse pubblico per le possibilità del volo a lunga distanza. Earhart divenne immediatamente una celebrità internazionale, non solo per il record tecnico, ma anche per il significato culturale del suo viaggio: una donna che sfidava i limiti imposti dal suo tempo e dalle convenzioni sociali.

Negli anni successivi, Earhart avrebbe compiuto altri voli da record, tra cui la traversata atlantica in solitaria nel 1932.