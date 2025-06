Il 18 giugno 1983 Sally Ride diventava la prima donna americana nello Spazio

MeteoWeb

Il 18 giugno 1983 Sally Ride entrò nella storia diventando la prima donna americana a volare nello Spazio. A bordo dello Space Shuttle Challenger, per la missione STS-7 della NASA, Ride partecipò a un viaggio orbitale di 6 giorni che segnò una svolta nella storia dell’esplorazione spaziale e dell’uguaglianza di genere nelle scienze. Fisica di formazione e astronauta selezionata nel 1978, Ride svolse un ruolo chiave nella missione: gestì il braccio robotico dello shuttle per rilasciare e recuperare satelliti, dimostrando l’affidabilità della tecnologia e la competenza dell’equipaggio. Il volo fu un successo sia dal punto di vista tecnico sia simbolico. Ride divenne un modello per migliaia di ragazze e giovani donne interessate alle carriere scientifiche e ingegneristiche, rompendo barriere culturali in un ambito fino ad allora dominato dagli uomini.

Il suo contributo si estese ben oltre la missione. Dopo il suo ritiro dalla NASA, Ride si dedicò all’educazione scientifica, fondando Sally Ride Science, un’organizzazione per promuovere le STEM tra i giovani.