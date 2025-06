Il 19 giugno 1976 la sonda Viking I entra nell’orbita di Marte

MeteoWeb

Il 19 giugno 1976 la sonda Viking I, lanciata 10 mesi prima da Cape Canaveral, entra nell’orbita di Marte, inaugurando una nuova era nello studio del Pianeta Rosso. Viking I, parte del programma Viking della NASA, aveva l’obiettivo di ottenere immagini ad alta risoluzione della superficie marziana e analizzare la sua composizione atmosferica e geologica.

L’ingresso in orbita di Viking I ha permesso di raccogliere dati fondamentali per la comprensione delle condizioni ambientali di Marte. Grazie a sofisticati strumenti scientifici, la sonda ha analizzato la presenza di elementi chimici, la temperatura e la pressione atmosferica, e ha effettuato esperimenti per la ricerca di eventuali tracce di vita microbica. Questi studi hanno fornito informazioni cruciali sulla potenziale abitabilità del pianeta.

Dal punto di vista scientifico, la missione Viking I ha rappresentato un salto tecnologico e metodologico. Per la prima volta, una sonda orbitante ha potuto osservare Marte con una precisione senza precedenti, contribuendo a definire le future strategie di esplorazione, incluso l’invio di missioni con rover.