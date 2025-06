Il 19 giugno 1996 una disastrosa alluvione travolgeva la Versilia

MeteoWeb

Il 19 giugno 1996 la Versilia fu teatro di una delle alluvioni più devastanti della sua storia recente. Un violento evento meteoclimatico colpì l’alta Versilia e parte della Garfagnana, in provincia di Lucca, scaricando in poche ore piogge eccezionali: a Pomezzana, nel Comune di Stazzema, si registrarono ben 470 mm di pioggia. Il nubifragio trasformò i torrenti Serra, Vezza e Turrite di Gallicano in fiumi di fango e detriti. Cardoso e Fornovolasco furono le località più colpite: travolte dalla piena, vennero in gran parte distrutte. Ingenti danni si contarono anche a Ponte Stazzemese, Ruosina e Seravezza. In pianura, l’acqua sommerse zone di Pietrasanta, Forte dei Marmi e Montignoso.

Il bilancio fu drammatico: 14 morti, di cui 12 solo a Cardoso, centinaia di sfollati e danni per oltre 200 miliardi di lire (circa 146 milioni di euro). L’invaso artificiale di Trombacco, quasi vuoto per manutenzione, evitò danni peggiori al centro di Gallicano.