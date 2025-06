2 Giugno: 30 milioni di italiani fuori casa tra gite e picnic

MeteoWeb

Sono trenta milioni gli italiani che trascorreranno complessivamente la Festa della Repubblica fuori casa, tra gite, picnic e brevi vacanze, grazie anche al caldo. È quanto emerge da un’indagine online di Coldiretti/Ixè per la Festa della Repubblica, con moltissimi cittadini che non hanno resistito al richiamo di una giornata all’aria aperta. Per chi ha deciso di passare qualche ora fuori porta, il mare è la soluzione più gettonata, scelta da quasi 1 su 4, seguita dalla tradizionale scampagnata con picnic e dalla montagna, ma non manca neppure chi è andato fare una visita in giornata a parenti e amici.

Una presenza diffusa che non mancherà di creare qualche difficoltà alla rete viaria, considerando i rientri previsti anche per i 14,5 milioni che hanno approfittato della ricorrenza per fare una breve vacanza, che in oltre 9 casi su 10 è stata all’interno dei confini nazionali. Protagonisti della festa del 2 Giugno anche gli agriturismi che hanno calamitato tra pernottamenti e pasti l’interesse di oltre mezzo milione di turisti, secondo l’analisi di Campagna Amica e Terranostra.

Un successo legato al bel tempo, al buon cibo e alla sempre più varia offerta di esperienze che vanno dall’enoturismo al birraturismo, all’oleoturismo e al turismo caseario, fino al fenomeno dei cammini. Tra le oltre 26mila strutture attive a livello nazionale sono in molte ad aver fatto segnare il tutto esaurito.

Un ottimo viatico per la stagione estiva alle porte, dove il settore agrituristico attende la conferma dei risultati registrati nei ponti primaverili, con un atteso incremento delle presenze. Non a caso anche per il ponte della Festa della Repubblica l’alimentazione si è classificata come la principale voce di spesa degli italiani in viaggio per un importo stimato in oltre 2 miliardi di euro – conclude Coldiretti – per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o acquistare souvenir enogastronomici in mercati contadini e nelle prime feste e sagre della stagione.