Il 20 giugno 1791 il re di Francia Luigi XVI tenta la fuga travestito da servo

Il 20 giugno 1791 rappresenta una data cruciale nella storia della Rivoluzione francese: in questo giorno, re Luigi XVI tentò una fuga disperata dalla Francia, mascherato da servo. La sua intenzione era quella di abbandonare Parigi e raggiungere il confine per trovare rifugio in territori ancora fedeli alla monarchia, sperando di riprendere il controllo della situazione politica.

Il piano, noto come la “Fuga di Varennes”, però fallì miseramente. Travestito con abiti umili e sotto l’identità di un modesto servitore, Luigi XVI fu riconosciuto dagli abitanti della cittadina di Varennes-en-Argonne. La sua identità fu smascherata e immediatamente fu fermato dalle autorità locali, che lo costrinsero a tornare a Parigi sotto sorveglianza.

Questo evento ebbe un impatto profondo sul corso della Rivoluzione francese. La fuga fallita svelò le vere intenzioni del re e minò definitivamente la fiducia che molti cittadini avevano ancora nei confronti della monarchia. Conseguentemente, Luigi XVI perse gran parte del supporto popolare e politico, aprendo la strada al passaggio dalla monarchia costituzionale alla Repubblica.