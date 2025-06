Prima escono dal sentiero, poi spaventati dalla neve: 20enni chiamano due volte i soccorsi sulla Marmarole

MeteoWeb

Tre giovani inglesi, due 21enni e un ventenne, sono stati recuperati oggi dall’elicottero del Soccorso Alpino sulle Marmarole, sopra Auronzo di Cadore (Belluno). I ragazzi erano usciti dal sentiero che porta dal Bivacco Musetti e, chiesto aiuto una prima volta, il Soccorso Alpino li aveva rimessi sul cammino corretto. Spaventatisi per la troppa neve trovata sul sentiero e per la quale non erano attrezzati, i tre giovani hanno chiamato una seconda volta il Soccorso Alpino, che li ha quindi recuperati mandando l’elicottero dell’Air service center di Bolzano che li ha lasciati nella piana del Palus San Marco.