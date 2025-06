Il 21 giugno 2009 la Groenlandia ottiene l’autonomia dalla Danimarca

MeteoWeb

Il 21 giugno 2009 è una data storica per la Groenlandia: iniziava quel giorno, ufficialmente, la sua nuova era di autonomia dalla Danimarca. A seguito di un referendum popolare tenutosi nel novembre 2008, in cui oltre il 75% dei votanti si era espresso a favore, l’isola più grande del mondo ha ottenuto ampi poteri legislativi e giudiziari, oltre al controllo sulle sue ricche risorse naturali.

La cerimonia di avvio dell’autonomia si è svolta nella capitale Nuuk, in un clima di forte orgoglio nazionale. La regina Margherita II di Danimarca era presente, simbolo di una transizione pacifica e condivisa. Sebbene la Groenlandia resti formalmente parte del Regno di Danimarca, ora gestisce in proprio settori cruciali come giustizia, polizia, istruzione e, soprattutto, lo sfruttamento delle risorse minerarie e petrolifere.

Questa nuova configurazione istituzionale rappresenta un passo importante verso una possibile futura indipendenza. La popolazione groenlandese, in maggioranza inuit, ha così riaffermato la propria identità culturale e politica, ponendo le basi per un futuro più autonomo e, potenzialmente, più prospero.

La data del 21 giugno, già celebrata come Festa Nazionale, assume ora un significato ancora più profondo per la Groenlandia.