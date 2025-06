Il 23 giugno 1905 il primo volo controllato: l’inizio dell’era aeronautica

MeteoWeb

Il 23 giugno 1905 è una pietra miliare nella storia dell’ingegneria e dell’esplorazione umana: il Wright Flyer III, progettato e costruito dai fratelli Orville e Wilbur Wright, compì il primo volo controllato, sostenuto e ripetibile di un aeroplano più pesante dell’aria. A differenza dei precedenti prototipi, il Flyer III era notevolmente migliorato in termini di stabilità e manovrabilità, tanto da essere considerato il primo aereo realmente pratico della storia.

Il volo avvenne a Huffman Prairie, vicino a Dayton, Ohio, e durò circa venti minuti, un tempo impensabile per l’epoca. Il Wright Flyer III dimostrò la possibilità di un volo prolungato sotto controllo umano, con un pilota capace di decollare, virare e atterrare in sicurezza. Il progetto, realizzato con una struttura in legno e tessuto e spinto da un motore a 4 cilindri da 20 cavalli, rappresentava il culmine di anni di studi teorici e sperimentazioni pratiche.

Questo evento aprì la strada allo sviluppo dell’aviazione moderna e influenzò profondamente le scienze aeronautiche, la tecnologia e il modo stesso di concepire il trasporto. Da un prato dell’Ohio, i fratelli Wright cambiarono il destino del cielo.