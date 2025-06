24 giugno 1497, Amerigo Vespucci e la scoperta del Nuovo Mondo

MeteoWeb

Il 24 giugno 1497 il navigatore fiorentino Amerigo Vespucci, insieme al cartografo spagnolo Juan de la Cosa, approdava sulle coste del continente americano. Sebbene la scoperta ufficiale delle Americhe sia attribuita a Cristoforo Colombo nel 1492, il viaggio di Vespucci contribuì in modo fondamentale alla comprensione che si trattasse di un “Nuovo Mondo” e non delle Indie Orientali, come inizialmente si credeva.

La spedizione, finanziata dalla corona spagnola, partì con l’obiettivo di esplorare nuove rotte commerciali. Fu proprio durante questo viaggio che Vespucci, grazie alle sue osservazioni astronomiche e geografiche, iniziò a raccogliere dati che mettevano in discussione le teorie geografiche del tempo. I suoi resoconti descrivevano terre vastissime, popolazioni sconosciute e costellazioni mai viste prima.

Il contributo di Juan de la Cosa, esperto cartografo, fu decisivo: fu lui a realizzare una delle prime mappe del continente sudamericano, basandosi sulle esplorazioni compiute con Vespucci. Questo viaggio segnò l’inizio di una nuova era della geografia e della scienza, che avrebbe cambiato per sempre la visione del mondo conosciuto.