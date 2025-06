Il 24 giugno 1939 il Siam cambia nome e diventa Thailandia

MeteoWeb

Il 24 giugno 1939, con un decreto ufficiale, il regno del Siam cambiava nome in Thailandia. La decisione, presa dal primo ministro Phibun Songkhram, rappresentò molto più di una semplice modifica linguistica: segnò una svolta nell’identità culturale, politica e scientifica del Paese. Il nome “Thailandia” deriva da “Prathet Thai”, che significa “terra dei liberi”, a sottolineare l’orgoglio di essere uno dei pochi Stati asiatici mai colonizzati da potenze europee. In un’epoca dominata da spinte nazionaliste e movimenti di modernizzazione, il cambio di nome mirava a rafforzare l’unità nazionale, promuovere la lingua thai e uniformare le culture eterogenee presenti sul territorio.

Dal punto di vista antropologico e scientifico, la trasformazione fu significativa: studiosi e ricercatori iniziarono a documentare e sistematizzare le tradizioni, la medicina locale e le lingue minoritarie per inserirle in un progetto di costruzione dell’identità nazionale. L’interesse per la storia antica e le radici comuni fu incoraggiato per creare un senso condiviso di appartenenza.

Il 1939 fu così l’anno in cui il Siam divenne ufficialmente Thailandia, iniziando un percorso di modernizzazione e ridefinizione culturale che ancora oggi influenza la politica e la società del Paese.